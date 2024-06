Delegado recebe alta médica após acidente na BR-235 em Carira

O delegado da Polícia Civil de Sergipe que se envolveu em um acidente nesta quarta-feira (05), na BR-235 em Carira, Samuel Souza Oliveira, recebeu alta médica de um hospital particular de Aracaju.

As informações passadas pela unidade hospitalar são de que o delegado passou por avaliação médica, realizou algumas exames e em seguida, foi liberado ainda na tarde da quarta.

Relembre o caso

O agente Jasiel Silva morreu no local do acidente após o carro aquaplanar na pista, enquanto o delegado Samuel Souza foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levando para um hospital em Aracaju onde foi atendido, apresentando escoriações.

Foto SSP