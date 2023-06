Denarc apreende 14kg de cocaína no bairro São Carlos, em Aracaju

Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreenderam cerca de 14 kg de cocaína durante ação policial realizada no bairro São Carlos, em Aracaju. Com a apreensão do entorpecente, as equipes policiais também prenderam em flagrante um homem de 22 anos que estava com o material entorpecente. As investigações continuam para chegar ao dono do entorpecente. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (20).

De acordo com o delegado Ataíde Alves, diretor do Denarc, a ação policial ocorreu por volta de 21h. “Já estávamos monitorando aquela área e, ontem, um veículo suspeito estava no estacionamento de um supermercado. Não havia nenhum outro veículo e o estabelecimento estava fechado. Isso despertou suspeita, nós fomos acionados e abordamos um veículo de modelo Sandero”, iniciou.

Conforme o delegado, no interior do carro havia cerca de 10kg de cocaína. “O condutor do veículo, um homem de 22 anos, foi preso. Ele admitiu que a droga seria para entrega e que ele já vinha atuando com essa prática de entregar drogas em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Ele também indicou que no apartamento dele havia mais droga, simulacro de arma de fogo e balança”, acrescentou.

No apartamento, segundo Ataíde Alves, mais entorpecentes foram apreendidos. “Ele nos autorizou a entrar no apartamento. Lá, localizamos e apreendemos mais 3kg de cocaína, um simulacro de arma de fogo e algumas balanças de precisão. Então ele foi trazido ao Denarc e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Instauramos inquérito e vamos tentar chegar aos donos da droga”, pontuou o diretor do Denarc.

Com informações e foto da SSP