Denarc apreende 3kg de crack e 1 de cocaína em um terreno baldio na Avenida Euclides Figueiredo

Policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreenderam 4 quilos de drogas que estavam em um terreno baldio em Aracaju.

A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira (1º) e de acordo com as informações policiais, após denúncia anônima, os policiais chegaram ao local, que fica na Avenida Euclides Figueiredo, no bairro Porto Dantas.

Ao todo, foram apreendidos 3kg de crack e 1kg de cocaína. O material foi encaminhado ao Denarc, onde as investigações sobre a posse dos entorpecentes terão continuidade.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP