DENARC APREENDE 5 QUILOS DE DROGAS EM AÇÃO POLICIAL DEFLAGRADA NA ZONA NORTE DE ARACAJU, NESTA TERÇA-FEIRA

Equipe do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreendeu 5kg de entorpecentes, entre crack e cocaína, em uma ação policial deflagrada na Zona Norte de Aracaju. Um homem foi conduzido à unidade policial. A ação policial ocorreu nesta terça-feira (28).

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, o Denarc recebeu informação de que um veículo de modelo Onix de cor branca seria utilizado para fazer uma entrega de drogas na Zona Norte de Aracaju. “Então, a equipe foi ao local e identificou o veículo, fazendo a abordagem”, detalhou o delegado.

Na abordagem, os policiais civis encontraram pedras de crack no interior do veículo. “Quando questionamos o condutor sobre a origem da droga e o local da entrega, ele apontou que havia pego o entorpecente em uma casa no Bairro Bugio”, informou o delegado Rafael Kaufer, integrante do Denarc.

Com a informação sobre a origem da droga, a equipe policial seguiu para o local informado pelo condutor do veículo. “Entramos na residência que não estava habitada e encontramos uma espécie de laboratório para mistura da cocaína e para o armazenamento de crack”, detalhou Rafael Kaufer.

Dentro da casa, havia 9kg de produtos para mistura de droga, 3,5kg de crack e 1,5kg de cocaína. “Também havia duas balanças de precisão e duas balanças de cozinha, além de dois celulares e uma prensa hidráulica”, especificou o delegado.

