Denarc apreende cerca de 100kg de cocaína em Nossa Senhora do Socorro

O Departamento de Investigação de Narcóticos de Sergipe (Denarc) apreendeu aproximadamente 100 kg de cocaína, em uma residência, localizada no Loteamento Nova Esperança, conjunto Marcos Freire I. Ação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 3, no município socorrense.

Segundo o delegado Rafael Kaufer, que está à frente das investigações, o caso aconteceu após denúncia de que armazenavam droga numa casa na Grande Aracaju. “Foram iniciadas as diligências, em que equipes foram para o local e confirmaram a informação, sendo apreendidos aproximadamente 100 kg de cocaína dentro da residência.”

A Polícia Civil segue com os trabalhos, para chegar ao responsável pelo entorpecente. “As investigações continuarão, com o objetivo de identificar o proprietário que estava armazenando a droga, e responsabilizá-lo pelo crime de tráfico de drogas”, citou o delegado.

“O Denarc tem intensificado as investigações e apreensões, principalmente de cocaína, que é uma substância que tem um valor agregado muito alto. Sendo que a apreensão de hoje possui um valor de R$ 2 milhões, e, além disso, a gente vem realizando investigação voltada para lavagem de dinheiro, retenção de valores e bens frutos do tráfico de drogas”, detalhou o delegado.

O delegado revela ainda que, em apenas um ano, o Denarc realizou uma apreensão expressiva no estado. “No último ano, foram apreendidos um total de 400 quilos de cocaína, causando um prejuízo muito grande para o tráfico de drogas”, conclui Rafael Kaufer.

O Denarc solicita à população que, informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

400 kg de cocaína apreendidos em um ano

O Departamento de Investigação de Narcóticos de Sergipe (Denarc) apreendeu cerca de 400 kg de cocaína entre julho do ano passado e agosto deste ano. No período, destacam-se três grandes apreensões.

Em setembro, 96 quilos foram apreendidos em um imóvel localizado no Bairro 18 do Forte, em Aracaju. No mês de dezembro, 123 quilos da droga foram apreendidos dentro de um veículo, em Nossa Senhora do Socorro, e nesta quarta-feira, 3, de agosto, o Denarc apreendeu aproximadamente 100 kg de cocaína em uma casa no Loteamento Nova Esperança, conjunto Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro.

Com informações e foto SSP