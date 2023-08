DENARC apreende cinco quilos de maconha do tipo “skank”, em residência no bairro Santo Antônio, em Aracaju

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Investigação de Narcóticos (DENARC), apreendeu nesta quinta-feira (10), cinco quilos de uma substância análoga à maconha do tipo “skank”, em uma residência localizada no bairro Santo Antônio, em Aracaju.

A ação ocorreu após as investigações apontarem que um imóvel, situado na Avenida Lauro de Britto Porto, no referido bairro, estaria sendo utilizado como ponto de armazenamento e venda de drogas, e, após levantamentos, foi possível visualizar movimentação suspeita no referido endereço.

Após vigilância no local, foi identificado um homem em atividade suspeita. Em virtude dessa movimentação, a equipe policial realizou a aproximação, porém, ao perceber a presença dos policiais, o suspeito empreendeu fuga e tomou destino desconhecido. Já no interior do imóvel, foram apreendidos aproximadamente cinco quilos de substância vegetal assimilada à “skank” e duas balanças de precisão.

Os materiais foram levados para o DENARC, onde as investigações continuarão a fim de que sejam identificados os envolvidos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). Vale ressaltar que o sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP