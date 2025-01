Denarc bloqueia cerca de R$ 4,5 milhões voltadas ao tráfico em 2024

Para enfraquecer e minar a estrutura de associações ou organizações criminosas voltadas ao narcotráfico em Sergipe, o Departamento de Narcóticos (Denarc), da Secretaria de Segurança Pública (SSP) , obteve o bloqueio de cerca de R$ 4,5 milhões em valores, veículos e imóveis que estavam em posse de investigados por tráfico de entorpecentes, apenas em 2024. Apenas no tocante a dinheiro, foram bloqueados R$ 2 milhões, montante que estava nas contas de envolvidos com grupos criminosos voltados ao tráfico de entorpecentes em Sergipe. De veículos, o total de bens apreendidos perfaz cerca de R$ 1,5 milhão, e de imóveis, aproximadamente, R$ 1 milhão.

Conforme o mapeamento feito pelo Denarc, a estratégia de sufocamento do tráfico de drogas também resultou no sequestro judicial de 34 veículos, dos quais 18 já foram localizados e apreendidos pelas forças de segurança pública sergipanas, somente no decorrer do ano passado. Atualmente, ainda conforme o levantamento apresentado pelo Departamento de Narcóticos, há um total de 24 carros e 20 motocicletas, retirados dos integrantes de grupos criminosos, que estão sob custódia do Estado de Sergipe.

Tal estratégia de apreender e sequestrar judicialmente os bens que estavam em posse dos criminosos é apontada pelo Denarc como essencial para o enfrentamento à criminalidade em Sergipe, conforme evidenciou a delegada Andrezza Cavalcanti.

“O tráfico engloba uma série de crimes conexos e faz circular grandes valores financeiros Nesse sentido, é importante fazermos não somente apreensão de entorpecentes, mas também de bens, como forma de causar um prejuízo real ao tráfico de drogas”, evidenciou a delegada.

Quando valores, veículos e imóveis são retirados dos criminosos, o prejuízo causado ao tráfico de drogas é ainda maior do que o gerado pela apreensão dos entorpecentes. “Nas apreensões de entorpecentes, os criminosos já têm uma margem de prejuízo, mas logo repõem os recursos destinados à compra e venda das drogas. Com a retirada de recursos financeiros da base das organizações voltadas ao crime, o prejuízo aos grupos criminosos é real”, especificou a delegada Andrezza Cavalcanti.

Foco nas investigações financeiras

Diante do volume de bens apreendidos ou sequestrados judicialmente, a delegada Andrezza Cavalcanti ressaltou que o Denarc está centrado também nas investigações que resultam no enfraquecimento financeiro do tráfico de drogas em Sergipe. “O Denarc vem atuando com foco nas investigações financeiras contra organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro”, ressaltou a delegada, reiterando o comprometimento do Departamento de Narcóticos com o enfrentamento qualificado à criminalidade no estado.

Avaliação dos resultados

Para a delegada Andrezza Cavalcanti, o resultado de cerca de R$ 4,5 milhões de bens bloqueados, apreendidos ou sequestrados judicialmente demonstram a efetividade do trabalho investigativo desenvolvido pelo Denarc em 2024. “O Denarc vem atuando firmemente tanto nas apreensões de entorpecentes, como nas investigações financeiras, no intuito de combater a prática de tráfico de drogas em Sergipe. Podemos afirmar, então, que 2024 foi um ano muito positivo na atuação do Denarc e de todas as forças policiais no enfrentamento ao tráfico de entorpecentes”, avaliou a delegada.

Denúncias

Para continuidade das ações e operações de combate ao narcotráfico em todo o território sergipano, é essencial a contribuição da população fornecendo denúncias sobre crimes e práticas criminosas às forças de segurança pública. As informações podem ser repassadas, de forma anônima, à Polícia Civil, por meio do Disque-Denúncia (181), ou à Polícia Militar, pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp – 190). As denúncias podem contribuir com novas evidências que são anexadas às investigações e podem resultar na desarticulação de grupos criminosos voltados ao tráfico de drogas.

Foto: Ascom/ SSP