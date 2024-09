DENARC CHEGA À MARCA DE UMA TONELADA DE MACONHA APREENDIDA NESTE ANO NO ESTADO DE SERGIPE

Com mais 38kg de maconha prensada apreendidos nessa segunda-feira (9), o Departamento de Narcóticos (Denarc) alcançou a marca de uma tonelada de maconha retirada de circulação em ações e operações deflagradas em todo o estado de Sergipe. A apreensão mais recente ocorreu no bairro Coroa do Meio, na Zona Sul de Aracaju. A informação foi divulgada nesta terça-feira (10).

De acordo com o delegado Ataíde Alves, a ação policial foi fruto de informações repassadas ao Disque-Denúncia. “Com essas denúncias, o Denarc apreendeu os 38kg de droga em um imóvel em construção na Coroa do Meio”, contextualizou.

O homem preso com os 38kg de maconha prensada confessou que recebeu R$ 500 para guardar e revender a droga, a qual, segundo apurado pelo Denarc, pertence a um presidiário

Com essa ocorrência, o Demarc chegou à marca de uma tonelada de maconha apreendida pela unidade em 2024.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP