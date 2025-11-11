DENARC DA DELEGACIA DE LAGARTO PRENDE SUSPEITO POR TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO

Durante investigações no Bairro Ademar de Carvalho, devido à suspeita de tráfico de drogas, uma equipe da Divisão de Narcóticos (Denarc) de Lagarto abordou um homem que estava perto de uma residência após identificação de atividade suspeita. Ele estava pilotando uma motocicleta cinza, sem placa de identificação. A detenção ocorreu na terça-feira (11).

Na abordagem, ao realizar a busca pessoal, foi descoberta uma pequena quantidade de uma substância verde no bolso do homem, com características de maconha, além de R$ 96,00 em notas de R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00. O homem afirmou que havia mais material semelhante em sua casa, e os policiais foram até o endereço indicado pelo suspeito.

Na residência, a equipe encontrou uma sacola contendo o material assemelhado à droga, além de vários sacos do tipo zip lock com um pó branco, com características de cocaína. Também foi apreendida uma balança de precisão, vários sacos zip lock vazios e uma muda de planta semelhante à Cannabis sativa.

Diante do material apreendido, a equipe, liderada pelo delegado Bruno Alcântara, prendeu o suspeito, que foi levado à Delegacia Regional de Lagarto, junto com todo o material apreendido, para que as providências necessárias fossem realizadas.

Com informações e foto da SSP