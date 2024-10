Denarc incinera 1.600 quilos de drogas no município de Pacatuba

Na manhã desta sexta-feira, 25, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Narcóticos (Denarc), realizou a incineração de 1.600 quilos de drogas, apreendidos pelas forças de segurança pública do estado de Sergipe, neste ano. O material é avaliado em aproximadamente R$ 3 milhões.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, titular do Denarc, a ação foi autorizada pelo Poder Judiciário e contou com a presença do promotor de Justiça, Rogério Ferreira, responsável pelo Controle Externo da Atividade Policial. A incineração ocorreu em uma fábrica de cimento localizada no município de Pacatuba.

A destruição das substâncias ilícitas é uma etapa crucial no processo de enfrentamento ao narcotráfico, visando não apenas a eliminação das drogas, mas também a prevenção de seu consumo e a proteção da sociedade.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração das denúncias feitas pela sociedade no combate ao tráfico, através do Disque-Denúncia (181), com sigilo garantido ao denunciante.

Fonte e foto SSP