Denarc incinera mais de duas toneladas de drogas apreendidas em ações e operações

Mais de duas toneladas de drogas foram incineradas pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) em ação controlada realizada em forno industrial na cidade de Pacatuba, nesta quinta-feira (26), data em que é celebrado o Dia Internacional de Combate às Drogas. Os entorpecentes, destruídos no âmbito da Operação Nacional Narke IV, haviam sido apreendidos durante ações e operações deflagradas pelas forças de segurança pública do Estado de Sergipe.

Segundo o delegado Ataíde Alves, diretor do Denarc, o material destruído nesta ação era composto por maconha, crack, cocaína e drogas sintéticas. “Então, a incineração desta quinta-feira destruiu materiais entorpecentes de origens diversas, que foram apreendidos pelas polícias em nosso estado”, acrescentou.

A incineração aconteceu após autorização judicial e contou com o acompanhamento dos órgãos ambientais, a exemplo da Vigilância Sanitária e Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). A ação também foi acompanhada pela Promotoria do Controle da Atividade Policial Externa do Tribunal de Justiça.

A destruição das substâncias ilícitas é uma etapa crucial no processo de enfrentamento ao narcotráfico, visando não apenas a eliminação das drogas, mas também a prevenção de seu consumo e a proteção da sociedade.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração das denúncias feitas pela sociedade no combate ao tráfico, através do Disque-Denúncia (181), com sigilo garantido ao denunciante.

Fonte e foto SSP