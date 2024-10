DENARC PRENDE DOIS SUSPEITOS E APREENDE R$ 60 MIL EM ANABOLIZANTES COMERCIALIZADOS EM ACADEMIAS

Nessa terça-feira, 29, a equipe do Departamento de Narcóticos (Denarc) prendeu em flagrante dois homens suspeitos de comercializar anabolizantes em academias de musculação.

A operação, que começou em uma academia no bairro Bugio e se estendeu até o bairro Luzia, resultou na apreensão de produtos avaliados em R$ 60 mil. Os envolvidos responderão por crime de venda irregular de substâncias, conforme previsto no artigo 273 do Código Penal.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o dono da academia onde a operação foi deflagrada não tinha conhecimento das atividades ilícitas conduzidas pelos suspeitos. “As investigações indicam que o proprietário não estava ciente da prática de comercialização ilegal de anabolizantes em seu estabelecimento, que ocorria de forma discreta pelos suspeitos”, afirmou o delegado.

O uso de anabolizantes para ganho de massa muscular é um problema crescente, especialmente entre jovens que buscam resultados rápidos na academia. Embora esses produtos sejam atraentes para o aumento de massa muscular e desempenho físico, médicos alertam para os riscos que eles representam à saúde. O uso contínuo de anabolizantes pode levar a problemas sérios, como danos ao fígado, alterações hormonais e cardiovasculares, além de afetar o comportamento, aumentando o risco de agressividade e depressão.

Com as apreensões e as prisões, a polícia reforça o compromisso de combater a comercialização ilegal de substâncias que, além de representarem um crime, colocam em risco a saúde dos usuários.

Com informações e foto da SSP