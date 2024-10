Denarc prende homem por tráfico de drogas durante ação que apreendeu Flor de Cannabis em Pirambu

Policiais do Departamento de Investigação de Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante nessa segunda-feira (21) um homem, de 18 anos, por tráfico de drogas na cidade de Pirambu.

A ação policial também resultou na apreensão da substância vegetal com características de flor de Cannabis, componente presente na maconha.

De acordo com as informações policiais, as investigações apontavam que um homem iria realizar o transporte da droga através da rodovia estadual, utilizando-se de uma motocicleta. Após acompanhamento policial, o suspeito foi identificado e abordado.

Com o investigado, foram encontrados dois pacotes de substância vegetal com características de flor de Cannabis, variação com maior índice de THC – principal composto da droga maconha.

Em continuidade às investigações, foi identificado o local de onde o suspeito havia adquirido a substância. No local, os policiais encontraram uma grande quantidade de dinheiro e notas de pequeno valor, característica típica da venda de drogas.

O preso e o material apreendido foram encaminhados ao Denar, onde as investigações continuarão a fim de que sejam identificados outros envolvidos.

Com informações e foto da SSP