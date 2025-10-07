Denarc prende suspeito com drogas na entrada da Cadeia Pública de Areia Branca

Na manhã desta terça-feira, 7, policiais do Departamento de Narcóticos de Sergipe (Denarc) prenderam um suspeito em posse de substâncias ilícitas em frente à Cadeia Pública de Areia Branca. O investigado trabalha para uma empresa terceirizada que presta serviços no sistema penitenciário.

O homem é investigado por comércio de drogas na unidade prisional. Ele foi detido quando chegava para iniciar o expediente, em posse de celulares, dinheiro em espécie, anotações e cerca de 300 comprimidos de citrato de sildenafila.

Ainda durante a ação, no interior da unidade prisional foram apreendidas porções de maconha e haxixe. A operação foi desencadeada após uma denúncia formal da direção da unidade penitenciária.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no esquema criminoso. Informações sobre o caso podem ser enviadas ao Disque-Denúncia (181).

Com informações da SSP