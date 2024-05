Denúncia:  BMs escalados constantemente para serviço “extras”  

O blog Espaço Militar tem recebido diversas denúncias dando conta de que alguns oficiais e oficiais superiores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE). que são constantemente “escalados” para serviço extra, com recebimento de IFVs (as chamadas horas-extras), em detrimento de outros.

Quando a IFV ainda era RETAE. o blog Espaço Militar já tinha denunciado ao Ministério Público, o favorecimento de alguns militares nas escalas extras, em detrimento de outros, quando o Promotor Militar era o Dr. João Rodrigues, que apurou o fato e, inclusive com audiência pública, mudando o controle das escalas.

Agora, pelo que se observa, o problema parece estar voltando e o blog estará atento para verificar tais escalas, aguardando tão somente o recebimento de alguns documentos. Verificaremos também se o problema estará também ocorrendo com os praças.

As IRVs são para todos e deve haver uma rotatividade nas escalas, para não beneficiar uns, em detrimento de outros.

