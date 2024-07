DEPAMA RESGATA CACHORRO MANTIDO EM CONDIÇÃO DE MAUS-TRATOS EM APARTAMENTO NA ZONA SUL DE ARACAJU

Policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção ao Animal e Meio Ambiente (Depama) resgataram nessa quarta-feira (17), um cachorro durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O cachorro estava em um apartamento localizado em um condomínio no bairro Farolândia, em Aracaju.

De acordo com o delegado Flávio Albuquerque, titular da Depama, a operação foi motivada por diversas denúncias feitas pela internet, relatando as péssimas condições de higiene e insalubridade em que o animal era mantido.

“Vídeos e fotos apresentados pelos denunciantes mostravam o cão visivelmente abaixo do peso, bebendo água da chuva, em um espaço sem limpeza, rodeado de fezes e isolado em um apartamento, caracterizando situação de maus-tratos”, descreveu o delegado.

Após a instauração de um inquérito policial, diversos moradores foram ouvidos. “Concluído o inquérito, foi solicitada a expedição do mandado de busca e apreensão do animal ao Poder Judiciário. Assim que a medida cautelar foi expedida, a Depama cumpriu a decisão e resgatou o cachorro”, destacou Flávio Albuquerque.

Com o resgate, o cachorro foi encaminhado para atendimento médico veterinário, onde passou por uma avaliação. Em seguida, foi colocado sob a tutela temporária de um tutor designado pela Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes de maus-tratos contra animais sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP