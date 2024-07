DEPAMA RESGATA CACHORRO QUE ESTAVA EM UM QUARTO TRANCADO  NO BAIRRO PORTO DANTAS, EM ARACAJU

Na manhã desta sexta-feira (05), a Polícia Civil, através da Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) e, com o apoio do Grupo Especial de Combate a Roubos e Furtos (Gecrof), realizou o resgate de um cão abandonado no bairro Porto Dantas, em Aracaju.

De acordo com as investigações policiais, a tutora do cão e proprietária do imóvel abandonou o cachorro em um quarto trancado. Além disso, os policiais encontraram vestígios de maus-tratos tratos no animal.

Após o abandono, o cão teve ajuda da comunidade do bairro, que prestou auxílio, alimentando e hidratando o animal. A dona da residência, que saiu do local sem aviso e sem deixar algum responsável pelo cão, já foi identificada e responderá pelo crime realizado.

O animal está recebendo o tratamento veterinário preciso e, em breve, irá para o seu novo lar. Um morador da comunidade, que ajudou nos cuidados com o cão, se solidarizou com a situação e irá adotar o animal.

A Depama agradece à comunidade do Porto Dantas, que auxiliou o animal. Com isso, a Polícia Civil reitera a importância da população em denunciar crimes através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do(a) denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP