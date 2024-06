DEPAMA RESGATA CACHORRO TRANCADO EM APARTAMENTO ONDE RESIDE MULHER MONITORADA POR TORNOZELEIRA

Equipe da Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) resgatou um cachorro que estava trancado há vários dias em um apartamento localizado em um condomínio da Zona Norte de Aracaju. O cachorro tentou pular da janela, mas a intervenção da equipe policial evitou uma queda, e o animal encontra-se em bom estado de saúde.

De acordo o delegado Flávio Albuquerque, titular da Depama, a unidade foi comunicada de que desde sábado, 15 de junho, havia um cachorro abandonado no apartamento. “O que chamou a atenção dos vizinhos é que, o animal abandonado, estressado, deixou de dar sinais de vida, o que desesperou os moradores do condomínio”, contextualizou.

Diante da denúncia, a Depama fez contato com a administração do condomínio, com o síndico e com a proprietária do apartamento, que havia locado o imóvel. “Com a autorização, foi feita a entrada forçada no apartamento, sendo necessário violar a porta, para que pudéssemos ter acesso ao animal”, explicou o delegado.

Ao entrar no apartamento, a equipe da Depama resgatou o animal com saúde. “Ele foi levado para atendimento em uma clínica veterinária, onde recebeu cuidados. O animal já foi colocado para adoção, estando em lar provisório, onde o novo tutor está cuidando do animal até que a Justiça defina sobre adoção”, relatou Flávio Albuquerque.

Resgate

Segundo o delegado Flávio Albuquerque, o animal já estava privado da convivência humana há vários dias, estando estressado, cansado, hipertérmico – alta temperatura. “Assim que escutou o arrombamento da porta, o cachorro pulou para a janela, de onde tentou pular a janela, mas a rapidez da equipe evitou um acidente”, relatou.

Tornozeleira no apartamento

Durante a ação policial, a equipe da Depama encontrou uma tornozeleira eletrônica no apartamento onde o cachorro foi resgatado, conforme detalhou o delegado. “A ação se deu exclusivamente para salvar a vida do animal, mas, ao adentramos no imóvel, encontramos o equipamento de monitoramento eletrônico”, narrou.

Conforme apuração policial, a tornozeleira eletrônica monitorava uma mulher investigada por furtos qualificados em lojas de departamentos na Bahia e em Alagoas. “Recentemente, ela foi autuada em flagrante por furto qualificado e associação criminosa em Maceió. A tornozeleira foi desativada e extraviada em 2018”, finalizou o delegado.

Fonte e foto SSP