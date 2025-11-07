DEPAMA RESGATA CÃO VÍTIMA DE MAUS-TRATOS EM RESIDÊNCIA SITUADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, EM ARACAJU

A Delegacia Especializada em Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) resgatou na manhã da quarta-feira (05), um cachorro que estava sendo maltratado em uma residência situada no Bairro Farolândia, em Aracaju. O animal apresentava sinais de anorexia, debilidade acentuada e manqueira.

Após a verificação da situação que configurava crime de maus-tratos, o cachorro foi rapidamente removido do ambiente e levado para atendimento veterinário de urgência, onde recebeu cuidados clínicos, medicamentos e iniciou um tratamento para sua recuperação.

O cachorro agora está disponível para adoção responsável, esperando pela chance de encontrar um lar seguro e amoroso.

Com informações e foto da SSP