Depama resgata dois cachorros e 38 pássaros em Aracaju

Equipe da Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) resgatou dois cachorros que estavam em péssimas condições de saúde e 38 pássaros que eram mantidos em cativeiro. A ação policial, que ocorreu no bairro Santa Maria, em Aracaju, foi divulgada nesta segunda-feira (29).

De acordo com as informações policiais, a denúncia encaminhada à Depama informava que o tutor dos animais havia colocado um pedaço de mangueira na orelha de um dos cachorros com o objetivo de marcá-lo.

Com as informações repassadas na denúncia, a equipe foi à localidade. Ao chegar no local, os policiais encontraram cachorros em péssimas condições de saúde. No local, também foram resgatados 38 pássaros que estavam em cativeiro.

Com informações e foto SSP