DEPAMA RESGATA TRÊS CACHORROS EM SITUAÇÃO DE MAUS-TRATOS NO BAIRRO SANTA MARIA, EM ARACAJU

Policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção ao Animal e Meio Ambiente (Depama) resgataram três cães que estavam em situação de maus-tratos no bairro Santa Maria, no conjunto Valadares, no bairro Santa Maria, Zona Sul de Aracaju. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira (26).

De acordo com o Delegado Flávio Albuquerque, denúncias anônimas foram encaminhadas à delegacia informando, inclusive com o auxílio de vídeos feitos pela comunidade, que um cachorro vivia acorrentado preso em um espaço aberto.

“O cachorro estava desabrigado e tomando chuva, sem oferta de água e comida, em situação de maus-tratos”, descreveu o delegado.

A equipe, ao chegar no local, constatou a veracidade da denúncia e identificou que além do cão mostrado no vídeo, havia ainda outros dois animais adultos, ocasião em que os animais foram resgatados e abrigados.

O tutor dos animais não se encontrava no local mas responderá pelo crime de maus-tratos, sendo instaurado o respectivo inquérito policial para responsabilização criminal.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes de maus-tratos contra os animais sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181, ou através do aplicativo que pode ser baixado em sua loja de aplicativos. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP