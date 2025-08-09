Depatri cumpre mandado de prisão contra um homem investigado por estelionato em torno de falsas promessas de CNH e taxas do Detran

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), com o apoio da Delegacia de Monte Alegre e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriu mandado de prisão contra homem investigado por golpes em torno de falsas promessas de custeio de autoescola e taxas do Detran.

Ele se apresentava como assessor de um político, que não tinha ligação com o crime. A prisão ocorreu em Monte Alegre e está sendo divulgada neste sábado, 9.

De acordo com a delegada Lauana Guedes, o investigado oferecia os serviços pelas redes sociais, usando o nome de um político, para atrair mais vítimas. “Ele afirmava que era assessor, e o político estava custeando o pagamento da autoescola e demais taxas do Detran”, relatou.

Cerca de 70 pessoas se interessaram pelo serviço e efetuaram pagamentos, que variavam entre R$350 e R$600. “Além da autoescola e demais taxas, ele também oferecia o pagamento de multas”, acrescentou a delegada.

Para a concretização do crime, conforme explicou Lauana Guedes, os valores eram depositados em contas de pessoas que também foram usadas pelo investigado. “Essas pessoas foram convencidas por ele a fornecerem suas contas bancárias para o recebimento do dinheiro”, completou a delegada.

Durante o procedimento investigativo, ele confessou a prática do crime, afirmando que, de fato, usava o artifício de que o político custeava as carteiras de habilitação. “Mas constatamos que o político não tinha envolvimento no golpe”, ressaltou a delegada Lauana Guedes.

A Polícia Civil solicita que outras eventuais vítimas procurem a unidade policial para o registro do boletim de ocorrência. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP