Depatri e Polícia Civil do Ceará prendem mulher por estelionato

O Departamento de Crimes contra o Patrimônio de Sergipe (Depatri), com o apoio da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, no estado do Ceará, localizou uma mulher investigada pelos crimes de associação criminosa, estelionato e falsidade documental, ocorridos no estado sergipano no ano de 2016. A prisão teve o apoio da Polícia Civil cearense e ocorreu na tarde da última quarta-feira feira, 10, no Ceará.

Segundo informações levantadas pelo Depatri, a acusada participava de uma associação criminosa que visava cometer crimes contra o patrimônio, com o intuito de obter vantagens ilícitas e lesar estabelecimentos comercias de Aracaju, por meio da utilização de cartões de créditos clonados e outros documentos falsificados.

Ainda segundo a polícia, tratava-se de uma associação criminosa com hierarquia definida e a mentora seria a mulher presa. Levantamentos policiais mostraram que ela é recorrente na prática deste tipo de crime.

A partir da troca de informações entre as polícias civis de Sergipe e Ceará, foi possível localizar a investigada e cumprir o mandado de prisão definitiva nessa quarta. A mulher está à disposição da Justiça, para cumprimento da pena.

Fonte SSP