Depatri indicia funcionários de restaurante por furto qualificado; cliente esqueceu cartão de crédito

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), indiciou dois funcionários de um restaurante em Aracaju por furto qualificado, após a utilização indevida de um cartão de crédito esquecido por uma cliente no estabelecimento.

O caso veio à tona quando a vítima percebeu movimentações suspeitas em sua conta bancária e registrou um boletim de ocorrência.

Segundo o delegado André Baronto, diretor do Depatri, as investigações apontaram que os funcionários utilizaram o cartão em diversas compras, que somaram mais de R$ 16 mil. “As apurações indicaram que um dos investigados, com o auxílio de uma colega de trabalho, realizou transações simuladas e efetuou pagamentos em benefício próprio”, explicou.

Durante o cumprimento de mandado de busca, a polícia apreendeu diversos produtos adquiridos com o cartão da vítima, além do próprio cartão utilizado nas transações. Ambos os suspeitos confessaram o crime e devolveram integralmente o valor subtraído à vítima, que confirmou o ressarcimento.

Apesar da devolução, os dois foram indiciados por furto qualificado, e o inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

A Polícia Civil reforça a importância de que cidadãos monitorem suas movimentações financeiras e comuniquem imediatamente às instituições bancárias qualquer transação suspeita, a fim de prevenir prejuízos e facilitar a responsabilização dos autores.

