DEPATRI PRENDE TRÊS HOMENS EM FLAGRANTE PELO GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA NA ZONA SUL DE ARACAJU

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) prendeu três homens em flagrante pela prática do Golpe da Falsa Central Telefônica. Uma das vítimas identificadas pela unidade policial teve prejuízo estimado em R$ 60 mil. As prisões, que aconteceram nesta quarta-feira (6), ocorreram durante levantamentos policiais que localizaram o grupo em um posto de combustível localizado no bairro Farolândia, na Zona Sul de Aracaju.

De acordo com o delegado Érico Xavier, o Depatri recebeu a informação de que havia um grupo em atividade suspeita, movimentando grandes quantias e utilizando um caixa eletrônico. “De imediato, equipes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) e do Depatri foram ao local”, informou o delegado.

Ao verificar a procedência da denúncia, os policiais identificaram quatro homens com uma quantia significativa em dinheiro, cartões bancários em nome de terceiros e maquinetas de cartão de crédito. “Após entrevista com os suspeitos, parte deles confirmou que estavam no local para receber valores provenientes de golpes digitais,” explicou Érico Xavier.

Diante da confirmação da prática do golpe e da confissão de alguns dos suspeitos, conforme destacado pelo delegado Érico Xavier, as equipes localizaram uma das vítimas, residente no estado de Goiás, que confirmou por videoconferência que havia acabado de cair no golpe da falsa central bancária. “O grupo criminoso subtraiu R$ 60 mil da conta dessa vítima”, revelou.

Com o registro das prisões em flagrante, os policiais apreenderam cartões bancários, valores em espécie oriundos do golpe, maquinetas de cartão e um veículo. “Os presos foram encaminhados para audiência de custódia, onde a Justiça definirá se responderão ao processo em liberdade ou em prisão preventiva”, acrescentou Érico Xavier.

Golpe

O Golpe da Falsa Central Telefônica consiste em estruturas montadas por grupos criminosos, cujos integrantes entram em contato sob o pretexto de informar supostos débitos ou fraudes em contas das vítimas, conforme explicou o diretor do Depatri, André Baronto. “A partir daí, o golpista começa a solicitar informações e, por fim, induz a vítima a realizar transferências. Esse é o golpe da falsa central,” explicou o delegado.

Orientações

A melhor forma de combater esse tipo de golpe, segundo o diretor do Depatri, é por meio da informação sobre o golpe e de como os criminosos agem para obter a confiança. “Sempre que receber uma ligação com esse tipo de conteúdo, a orientação é desligar o telefone imediatamente e entrar em contato com os canais oficiais da instituição financeira. Nunca se deve continuar a conversa, fornecer dados ou, muito menos, realizar transferências”, alertou André Baronto.

Ainda conforme o delegado, é fundamental controlar a ansiedade e o medo, e ligar diretamente para os números informados pelos bancos. “A recomendação é sempre procurar contatos que já estejam salvos, números de telefones presentes no cartão do banco ou da agenda pessoal. Só assim é possível confirmar qualquer situação de forma segura. No caso que estamos apresentando, é possível que os criminosos tenham usado uma técnica que faz com que o número exibido no celular da vítima fosse realmente o número do gerente. Por isso, é ainda mais importante não confiar em ligações recebidas. O correto é encerrar e, em seguida, ligar diretamente para o número salvo,” concluiu André Baronto.

Com informações da SSP