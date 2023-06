Deputado Jeferson Andrade reeleito presidente da Alese por aclamação

Foi eleita por aclamação durante Sessão Especial realizada nesta terça-feira (6), na Assembleia Legislativa de Sergipe, a chapa para a Mesa Diretora da Alese, composta pelos deputados Jeferson Andrade (PSD) – presidente; Garibalde Mendonça (PDT) – vice-presidente; Luciano Bispo (PSD), 1º secretário; 2º secretário, Marcelo Sobral (União Brasil); 3ª secretária, deputada Carminha Paiva (Republicanos) e o líder da oposição, deputado Georgeo Passos (Cidadania), que assume a 4ª secretaria em lugar do deputado Paulo Júnior (PV), considerado um fato histórico na Casa. A nova composição será para o 2º biênio (2025/2026) da 20ª legislatura, com base nos artigos 7º e 10º da Resolução 33/2005 do Regimento Interno.

Votação unânime

Após a proposta de antecipação da eleição da Mesa Diretora da Alese ter sido aprovada por unanimidade, o presidente Jeferson Andrade convidou os novos membros da Mesa Diretora para o próximo biênio e agradeceu aos colegas parlamentares pela confiança em tê-lo reconduzido à Presidência da Casa Legislativa. “Agradeço aos colegas deputados por ter sido reconduzido à presidência da Casa Legislativa. Essa união faz com que nós possamos apresentar melhores propostas para o povo sergipano. Obrigada a todos; obrigada deputada Linda Brasil”, ressalta.

O presidente da Alese também ressaltou o diálogo constante que vem tendo com os demais deputados estaduais. “E ao longo dos dias durante conversa com os colegas, foi proposta a realização da Mesa Diretora e eu fico muito grato mais uma vez. Só modificamos a quarta secretaria, que foi um acordo da oposição e é muita honra ter o deputado Georgeo Passos como participante da próxima composição da Mesa. Agradeço demais e quero dizer do compromisso com os projetos dos deputados e com os projetos do Governo do Estado; analisando minuciosamente. Temos uma equipe técnica muito competente que nos dá suporte para que possamos melhorar cada vez mais a vida dos sergipanos”, enfatiza o presidente Jeferson Andrade.

Oposição

A deputada Linda Brasil (PSOL) informou ter sido convidada a participar da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe na 4ª secretaria. “Mas eu avaliei que não seria o momento de participar; conversei com o presidente Jeferson Andrade sobre algumas questões ligadas à celeridade dos projetos, a uma maior participação da sociedade civil organizada através das Comissões Temáticas e também nas audiências públicas, com a participação do povo na Casa do Povo e por isso que a gente votou na continuidade do presidente; por esse compromisso que ele teve de ver projetos nossos importantes para a população sergipana”, esclarece.

Para o líder da oposição na Alese, deputado Georgeo Passos destacou o diálogo entre Jeferson Andrade e todos os parlamentares. “O presidente conseguiu convencer todos os colegas e hoje assumo no a quarta secretaria na Mesa Diretora, cuja posse será no início do 2° biênio desse mandato. É algo histórico na Casa, ocupar essa vaga da oposição, que demonstra a importância da representação, mesmo sendo o 4º secretário o suplente do 2º secretário que é o titular. Atualmente essa cadeira é ocupada pelo deputado Paulo Júnior e nós enquanto bancada de oposição construímos uma conversa e foi entendido que haveria o rodízio”, explica.

Georgeo Passos lembrou também que no final desse ano será realizado um outro rodízio. “Dessa vez na liderança de oposição aqui na Assembleia Legislativa; quando outro colega da bancada de oposição assumirá, do mesmo jeito que fizemos na legislatura passada quando a deputada Kitty Lima e o deputado Samuel Carvalho (ambos do Cidadania). Isso é muito salutar”, entende.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza