Deputada  Kitty Lima denuncia caso de zoofilia no município de Laranjeiras

Conhecida pela forte atuação em defesa dos animais, a deputada estadual Kitty Lima usou suas redes sociais neste sábado (03) para informar que está acompanhando, junto à Polícia Civil, a apuração de um grave caso de zoofilia no município de Laranjeiras, em Sergipe.

Segundo a parlamentar, as imagens do crime já circulam nas redes sociais e mostram uma mulher forçando um cachorro a manter relações sexuais com ela — prática que configura maus-tratos e é classificada como crime pela legislação brasileira. “As imagens são repugnantes e não serão divulgadas. Mas reforço que nossas equipes já estão em campo junto à polícia em busca da suspeita”, declarou Kitty.

A denúncia mobilizou a população e agentes públicos. A Polícia Civil confirmou que está investigando o caso e realizando diligências para localizar e responsabilizar a autora do crime.

De acordo com o Projeto de Lei nº 9.070/2017, o Art. 164-A prevê pena de detenção de dois a quatro anos, além de multa, para quem praticar zoofilia, bestialidade ou quaisquer maus-tratos físicos contra animais silvestres ou domésticos.

Kitty Lima reforçou que seguirá cobrando rigor na investigação e na punição da suspeita, reafirmando seu compromisso com a causa animal.

Fonte: Assessoria