Deputada Linda Brasil recebe email que determina ela renunciar ao mandato e lhe faz ameaça de morte

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) denunciou, nesta quinta-feira (29) que no Dia do Orgulho LGBTQIA+, quarta-feira (28) recebeu, através da Escola do Legislativo daAssembleia Legislativa, um e-mail contendo diversos ataques transfóbicos, discurso de ódio e uma explícita ameaça de morte.

Segundo Linda Brasil, “no e-mail exige-se a minha renúncia ao cargo de deputada estadual. A minha assessoria foi avisada por meio do presidente da Alese, Jeferson Andrade (PSD), e do Gabinete de Segurança Institucional. Após tomar conhecimento das ameaças, registrei imediatamente um Boletim de Ocorrência no Centro de Operações Polícias Especiais (Cope) e comuniquei o fato à Polícia Federal.

A deputa Linda Brasil disse ainda que a instauração do inquérito foi realizada com implementação de diversas diligências. “Essa ameaça é inaceitável, covarde, pretende mim coagir e calar, além de ferir os princípios democráticos e de respeito aos direitos humanos. Trata-se de uma clara ameaça política de gênero e contra as pautas em defesa dos direitos humanos. Apesar da ameaça, não serei intimidada”!

A deputada disse que nesse sentido, “já solicitamos às autoridades policiais uma investigação rigorosa para identificar os responsáveis. com objetivo de garantir não só a minha segurança e integridade física, mas também a da minha equipe”.

Acrescentou que é de conhecimento conhecimento das autoridades o nome que aparece como remetente do e-mail é usado por uma quadrilha de ódio da internet no Brasil, cujo modus operandi é o ataque contra mulheres parlamentares e defensoras de Direitos Humanos em todo o país.