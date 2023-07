“Deputado federal João Daniel presta um deserviço ao povo sergipano, quando defende bandidos”, diz tenente da Policia Militar de Sergipe

Após o deputado federal João Daniel (PT/SE) exigir a apuração sobre uma ação da polícia que resultou nas mortes de quatro jovens negros no Bairro Industrial, em Aracaju no último sábado (08), o tenente da Policia Militar, Edgard Menezes, usou as redes sociais demonstrando a sua indignação pela fala do parlamentar, afirmando que “acredito que se os marginais tivessem matado o policial ele não se pronunciaria dizendo que quatro negros mataram um agente da segurança pública”, disse o tenente.

Veja o que diz tenente Edgard

Infelizmente o deputado federal João Daniel presta um deserviço ao povo sergipano, quando defende bandidos que atentaram contra a vida de um policial. Acredito que se os marginais tivessem matado o policial ele não se pronunciaria dizendo que quatro negros mataram um agente da segurança pública. Também acredito que se os marginais fossem brancos, ele não teria uma narrativa. Creio que a maioria dos cidadãos negros sentem vergonha desse tipo lacração, o que a cor da pele tem haver com o caráter e personalidade? Espero que todos os dias eu e meus colegas policiais voltemos para nossas casas, para o seio das nossas famílias, se os bandidos ousarem nos enfrentar, que seus familiares chorem.

Por Tenente Edgard