DEPUTADO GEORGEO PASSOS PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE TORCIDAS ORGANIZADAS NO ESTADO DE SERGIPE

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) informou na Sessão Plenária desta quarta-feira (26), ter participado de uma Audiência Pública no Ministério Público Estadual (MPE/SE), atendendo convite do procurador Deijaniro Jonas por meio da Comissão de Prevenção à Violência nos Estádios.

“Dentre os temas tratados, o cadastramento de torcidas organizadas e o acesso aos estádios de futebol, sendo de fundamental importância a participação dos interessados para a regularização e realinhamento das diretrizes pertinentes. Como todos se recordam, ano passado nós tivemos um grave incidente em Aracaju, onde pessoas foram mortas em uma situação no terminal de ônibus do Mercado central de Aracaju. Depois, o Governo do Estado baixou uma portaria proibindo a entrada das torcidas organizadas nos estádio de futebol de Sergipe”, relembra.

Georgeo Passos também relembrou ter feito uma Audiência Pública no plenário da Alese com a finalidade de buscar mecanismos para melhorar a situação envolvendo as torcidas e as partidas de futebol sergipano.

“A maioria dessas torcidas organizadas é formada por pessoas de bem, que querem torcer pelos seus times, mas existem àquelas pessoas que causam tumultos, causam crimes e a gente sempre defendeu aqui a punição severa para esses criminosos que usam de uma torcida que não fazem parte, apenas para cometer crimes. Mas também não concordamos com a punição geral a todos que fazem parte das torcidas desde março do ano passado”, observa.

O parlamentar informou que participaram ainda da audiência no Ministério Público Estadual, representantes do Club Sportivo Sergipe, da Associação Desportiva Confiança, torcidas organizadas dos dois times, da Polícia Militar, Polícia Civil, o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas.

“Todos em busca de soluções. A Polícia Militar cobrando, com razão, os cadastros; só que as torcidas querem saber onde entregar esses cadastros conforme foi exigido; se precisa ser em um modelo pronto ou numa foilha de papel. São dúvidas que ainda persistem. O Campeonato Sergipano já acaba nos próximos dias e as torcidas não puderam participar. Virão competições nacionais com a participação de times sergipanos e se essa proibição persistir, vai impactar também nos jogos aqui em Sergipe. A gente torce e espera o bom senso e que haja sensibilidade e que as torcidas sejam realmente exigidas. Eu disse na audiência que o ideal é que chegue a esta Casa um Projeto de Lei regulamentando tudo isso, mostrando qual órgão do estado teria a competência de dialogar com as torcidas e receber os cadastros, quais os requisitos, para que não mude tudo quando quando mudar o governador”, observa.

Georgeo Passos informou ainda ter sido consnso na audiência do MPE, que o futebol precisa ser de paz e que as torcidas precisam estar presentes. “Estamos nessa luta; o deputado Garibalde Mendonça até mais do que eu em termos de tempo debatendo o assunto nesta Casa e a gente espera que, quem cometer crimes, seja punido e paguem pelos seus erros, mas os demais possam ter o direito de torcer dentro das regras estabelecidas pelo próprio Poder Executivo, ma que haja comunicação; a Polícia Militar tenha a oportunidade de fazer o seu planejamento e a Polícia Civil possa com o Setor de Inteligência, antecipar algum fato violente que esteja sendo planejado, deixando que as torcidas organizadas façam uma grandiosa festa, voltem aos estádios”, completa.

Reuniões da UPM

Ainda na Tribuna da Alese, o deputado Georgeo Passos informou que nesta quinta-feira (27) às 19h, estará recebendo a visita de parlamentares da União de Parlamentares Sul-americanos e do Mercosul (UPM), uma entidade internacional representada por ele em Sergipe.

“Temos parlamentares do Brasil, da Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai fazendo parte e alguns integrantes da UPM estarão aqui amanhã à noite na Sala das Comissões da Assembleia Legislativa. Já temos confirmada a presença da presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos (Unale), Tia Jú e por motivo de viagem não estarei presente, mas o deputado Paulo Júnior aceitou o nosso pedido para presidir essa reunião. Na sexta-feira (28) pela manhã teremos uma assembleia geral da UPM para escolher a nova mesa diretora da entidade. Se os colegas deputados puderem prestigiar, fica aqui o convite”, ressalta.

