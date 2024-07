Deputado Ibrain direciona 100 mil em emendas para Cristinápolis

Sempre pensando em manter um interior forte e uma capital valorizada, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) vem trabalhando as suas emendas parlamentares na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em prol do povo sergipano. Desta vez, o município beneficiado foi Cristinápolis.

O município de Criatinápolis recebeu um total de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), onde serão revertidos para a aquisição de implementos agrícolas que irão beneficiar a população.

Os implementos agrícolas são equipamentos usados para atividades agrícolas, e são conectados a algum sistema de tração. Eles auxiliam nas tarefas do campo, aumentando a agilidade e eficiência das atividades.

Segundo Ibrain de Valmir, esses equipamentos irão facilitar o trabalho do homem do campo. “A lida no campo é muito árdua. Pensando nisso, direcionamos valores para esses implementos agrícolas, que certamente farão toda a diferença para esses homens e mulheres”, finaliza.

Fonte: ASCOM parlamentar