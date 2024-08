Deputado Jeferson Andrade recebe visita do presidente do TCE-SE

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu a visita de cortesia da presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheira Susana Azevedo, na manhã desta quarta-feira (28).

O encontro faz parte da relação entre as instituições do estado e tem como objetivo manter o diálogo próximo para o bom andamento do serviço público. Na ocasião, Suzana Azevedo recebeu a Constituição de Sergipe, em uma edição administrativa, que foi promulgada em 5 de outubro de 1989, já com as alterações das emendas constitucionais de Nº 01/1990 a N° 57/2022.

A reunião foi realizada no Gabinete da Presidência, no edifício sede da Alese, localizado na Praça Fausto Cardoso, no centro de Aracaju.

Foto: Marcelle Cristinne

Por Wênia Bandeira