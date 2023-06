Deputado Neto Batalha convida sergipanos para celebrações de Corpus Christi em São Cristóvão

Nascido e criado em São Cristóvão, o ex-vereador do município e agora deputado estadual, Neto Batalha (PP) convida a população sergipana para acompanhar as celebrações de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 08 de junho, em São Cristóvão.

O evento tem tradição secular na cidade com a produção de tapetes que cobrem nove ruas do Centro Histórico para dar passagem ao Santíssimo, que é reverenciado pelos fiéis em procissão.

Segundo dados da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fumctur), serão 1,2 mil metros de tapetes, confeccionados com derivados de madeira inutilizável, como maravalha e pó de serra, além do sal grosso, pó de café, cascos de sururu e massunim, anilinas e pó xadrez.

Todos os tapetes serão ilustrados com vários símbolos que representam temas importantes e urgentes na sociedade, como sustentabilidade, energias renováveis, educação, meio ambiente, redução das desigualdades, além do símbolo da Unesco e dos desenhos, que vão ocorrendo de acordo com a criatividade dos colaboradores.

A missa do Corpus Christi será realizada às 15h no Largo da Matriz e ao finalizar a celebração os fiéis seguirão em procissão pelas ruas onde estarão os tapetes.

Neto Batalha considera as celebrações a Corpus Christi um importante evento religioso e de grande relevância no calendário da cidade mãe de Sergipe.

