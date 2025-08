Deputado Paulo Júnior celebra reabertura do Museu Histórico de Sergipe

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) comemorou a reabertura do Museu Histórico de Sergipe, nesta sexta-feira, 1º de agosto, em São Cristóvão. O espaço passou por uma ampla restauração que teve início em dezembro de 2022 e contou com investimento de R$ 1,4 milhão do Governo de Sergipe, por meio da Funcap e execução da Cehop.

Para o parlamentar, a entrega do museu restaurado representa mais que a revitalização de um patrimônio físico, trata-se da valorização da identidade histórica e cultural do povo sergipano.

“São Cristóvão é um dos maiores símbolos da nossa história. A reabertura do Museu e os 15 anos da chancela da Praça São Francisco pela Unesco reafirmam a grandiosidade cultural da cidade. Preservar esse patrimônio é garantir que as futuras gerações conheçam e se orgulhem de suas raízes”, destacou Paulo Júnior.

As obras contemplaram a recuperação completa da parte interna e externa do prédio, com revisão de telhado, parte elétrica, pintura, restauração de estruturas originais em taipa, descupinização e modernização do acervo tecnológico. O projeto também prevê melhorias de acessibilidade, como instalação de plataforma elevatória, rampas, placas em braile e banheiros adaptados.

A reabertura integra as comemorações dos 15 anos da Praça São Francisco como Patrimônio Cultural da Humanidade, título concedido pela UNESCO em 2010. O conjunto arquitetônico do século XVI é o único do Brasil que representa a fusão dos modelos urbanísticos ibéricos – portugueses e espanhóis – aplicados no período colonial.

“Cada passo dado na preservação de São Cristóvão fortalece nossa memória coletiva. É um compromisso que deve ser de todos nós que amamos a cultura sergipana”, concluiu.

Texto e foto assessoria