Deputado Paulo Jr participa de Fórum CNT de Debates sobre transporte no NE

Nesta sexta-feira, 25 de abril, Aracaju foi palco de mais uma etapa regional do Fórum CNT de Debates, promovido pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) em parceria com a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse). Com o tema “Caminhos para o fortalecimento do transporte no Nordeste e no Brasil”, o evento reuniu empresários, autoridades públicas e representantes da sociedade para discutir os principais desafios e oportunidades no setor de transporte de cargas e passageiros na região. O deputado estadual Paulo Júnior (PV) participou do depate como parlamentar defensor de transporte de qualidade e da licitação na Grande Aracaju.

Paulo Júnior destacou a importância do transporte público como eixo central de sua atuação parlamentar e a necessidade em se cumprir a licitação realizada na Grande Aracaju, garantindo segurança e qualidade no serviço.

“Desde o início do meu mandato, o transporte público tem sido uma das minhas principais pautas. Defendo um sistema de transporte coletivo que seja de qualidade, seguro e devidamente licitado. Eventos como este Fórum são fundamentais para que possamos debater soluções e promover políticas públicas que atendam de verdade às necessidades da população”, afirmou o parlamentar.

Para o presidente da CNT, Vander Costa, a iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento regional. “O Fórum é uma oportunidade valiosa para ouvirmos as demandas locais, aproximarmos o Sistema Transporte dos empresários e propormos soluções conjuntas que contribuam para um setor mais eficiente, moderno e sustentável em todo o país.”

Texto e foto assessoria