Deputado Rodrigo Valadares se une a deputados para remover inclusão da maconha em projeto de aquisição de alimentos

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB/SE) tem demonstrado seu comprometimento em defender os valores conservadores e os interesses da população brasileira. Na última terça-feira, 04, juntamente com os deputados Alfredo Gaspar, Junio Amaral, Altineu Cortes e o Capitão Alden, ele comemorou a aprovação de uma emenda anti-maconha que visa combater a inclusão da planta medicinal em um programa de aquisição de alimentos.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), encabeçado por Guilherme Boulos, tem como objetivo principal fornecer alimentos para pessoas carentes no país. No entanto, a inclusão de plantas medicinais, como a maconha, na lista de alimentos admissíveis gerou críticas por parte dos parlamentares mencionados.

Rodrigo Valadares expressou preocupação em relação ao fato de que a inclusão da maconha como alimento no projeto poderia abrir precedentes para a compra e, consequentemente, para a legalização da droga no Brasil. Ele argumenta que essa iniciativa é um exemplo de como a esquerda utiliza projetos de lei para promover suas ideologias e valores, indo contra os princípios conservadores e o interesse do povo brasileiro.

Diante dessa situação, os parlamentares agiram rapidamente e, inicialmente, apresentaram uma emenda conjunta ao projeto para retirar a parte que incluía as plantas medicinais. No entanto, eles perceberam que Boulos havia incluído essa referência em outra parte do texto e, com adesão do deputado Capitão Alden da Bahia, apresentaram uma nova emenda.

Com o sucesso da aprovação, os deputados conseguiram remover qualquer menção às plantas medicinais, incluindo a maconha, do projeto de aquisição de alimentos. Essa ação representa uma vitória para os parlamentares que defendem uma posição contrária à inclusão da maconha nesse e demais contextos.

Por Assessoria Parlamentar