Deputados repudiam a recepção do presidente Lula ao Nicólas Maduro

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), desta terça-feira (30), o deputado estadual Luciano Pimentel (PP) repudiou a recepção protagonizada pelo Presidente de República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao Presidente da Venezuela Nicólas Maduro. O encontro entre os chefes de Estado foi realizado em Brasília, minutos antes da reunião promovida pela cúpula composta por presidentes da América do Sul, nesta terça, também na capital federal.

Em janeiro deste ano, após ser empossado pela terceira vez como Presidente do Brasil, Lula decidiu retomar as relações diplomáticas com a Venezuela. A movimentação neste sentido ocorreu após ter enviado ao país vizinho, representação oficial brasileira para atuar na embaixada em Caracas – capital Venezuelana. Em contraponto a esta ação, oposicionistas criticaram o governo Lula por não concordar com esta aproximação. Na avaliação do deputado Luciano Pimentel, por exemplo, Nicólas Maduro enfraquece as instituições democráticas do país.

“Nós assistimos estarrecidos a manifestação de apreço do governo brasileiro a um ditador. Ele é acusado de narcotráfico, perseguição e censura e que tem na sua história uma mácula muito grande de está no poder devido a forma coercitiva com que age venezuelano”, declarou o deputado Luciano Pimentel.

Para o parlamentar, o Brasil e a Venezuela devem manter apenas relações comerciais. “A Venezuela é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Ela também faz fronteira com o Brasil com mais de 2km de extensão. Mas, não concordamos com a recepção realizada pelo presidente Lula ao ditador Nicólas Maduro, e ainda falar sobre narrativas”, ressaltou.

O deputado Luciano Pimentel também repercutiu dados do jornal britânico BBC sobre o presidente venezuelano: “a emissora faz um demonstração sobre tudo que tem contra o Nicólas Maduro. Seja com todas ações internas que constitui a crise interna na Venezuela, com mais de 300 presos políticos. Como a crise externa que envolve o pedido de prisão do ditador pelos Estados Unidos.”

O deputado Marcos Oliveira (PL) também repercutiu a recepção do presidente Lula ao presidente Venezuelano Nicolás Maduro. No pronunciamento, ele fez uma analogia aos atos antidemocráticos ocorridos no dia 08 de janeiro deste ano, em Brasília, onde prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF), e do Palácio do Planalto, foram depredados.

“A gente que é um democrata por princípio não pode concordar com este tipo de visita de ditadores da América do Sul e que desde 1999, detém o poder e massacra o povo daquela região. Se qualquer pessoa é contra aos atentados do dia 8 de janeiro, também não deve ser a favor da visita de Nicólas Maduro no Brasil”, destacou.

Marcos Oliveira reafirmou que o princípio da democracia é a alternância de poder. “As ditaduras são Governos não respeitam os Direitos Humanos e nem a integridade dos cidadãos. Por isso, esse guerra de narrativas atinge a soberania do Brasil quando recebe um ditador”, finalizou o deputado Marcos Oliveira.

Foto: Joel Luiz

Por Júnior Matos