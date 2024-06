DESENTENDIMENTO ENTRE JOVENS TERMINA COM ATINGIDO POR GOLPE DE FACA NA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, EM UMBAÚBA

Um desentendimento entre jovens, que teria iniciado na terça-feira (11), terminou com um adolescente atingido por golpe de faca no final da tarde de quarta-feira (12), na Praça Santo Antônio, do município de Umbaúba.

As informações passadas pelos policiais que atenderam a ocorrência são de que a vitima foi socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e em seguida foi liberado.

Ao ser questionado sobre o ocorrido, o jovem identificou os supostos autores, mas eles já tinham evacuado do local.

A PM informou que a equipe foi até o local da briga, mas não encontrou os demais envolvidos. O caso será investigado pela Delegacia da cidade.

Foto redes sociais