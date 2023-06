DESO: Governador Fábio Mitidieri determina a resolução do problema da falta de água em Nossa Senhora das Dores

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) é o maior gargalo da administração estadual. E, isso, foi possível ser constatado in loco pelo governador Fábio Mitidieri, nesta sexta-feira (16), durante atividades do projeto itinerante “Sergipe é Aqui”, realizado em Nossa Senhora das Dores.

Os moradores da cidade realizaram protesto devido as constantes faltas de água, quando se chega a ficar 10 dias sem o abastecimento do precioso líquido.

Durante entrevista ao programa jornalístico “Sergipe Verdade” com apresentação do radialista George Magalhães, o governador concordou com as manifestações realizadas pelo povo. “Eles estão certíssimos em cobrar. E, se estamos provocando problemas, temos que consertar”, frisou.

De acordo com Fábio, será realizado processo licitatório no valor de R$ 12 milhões para solucionar a problemática.

“Enquanto isso vamos viabilizar a construção de três poços e de uma mini adutora. Além da possibilidade da suspensão de cobrança da taxa de esgoto”, revelou.

Ainda durante a participação no programa, o gestor falou sobre a ampliação na quantidade de municípios beneficiados com o programa “Prato do Povo, graças a emenda parlamentar destinada pelo senador Laércio Oliveira, passando de 18 para 21 cidades contempladas nesta primeira fase.

Com informações da rádio SIM 94,3 Fm

Por Elder Santos