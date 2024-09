DESO IDENTIFICA 60 LIGAÇÕES IRREGULARES DE ÁGUA NO POVOADO MUQUÉM, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) verificou 60 imóveis abastecidos com água de forma irregular no povoado Muquém, em Itabaianinha, município do sul do estado. A empresa estima que todas as cerca de 150 residências da comunidade possuem ligação clandestina. Até o momento, a companhia executou 29 ligações, e realizou venda de outras 54, a serem instaladas.

Em andamento, a iniciativa faz parte de uma operação da Deso, que teve início em abril deste ano, para regularizar e padronizar a distribuição hídrica de Itabaianinha. A ação inclui o uso de georadar, ferramenta que possibilita a visualização de tubulações no subsolo, e evita escavações desnecessárias em vias públicas, segundo explicou o coordenador de monitoramento da Gerência Comercial da Regional Sul (GCSU), Alexandre Dantas Vasconcelos.

“O instrumento é muito útil e nos permite ter mais assertividade. A Deso, por meio da GCSU, cumpre o seu papel no dever de universalizar o saneamento básico e de levar os benefícios sociais à população mais carente da região sul de Sergipe, criando assim uma aproximação da empresa junto à sociedade. Nossa missão é transformar a vida dos sergipanos em um ambiente mais sustentável e saudável”, destacou Alexandre.

População contemplada

Conforme o coordenador, os moradores de baixa renda de imóveis em situação de abastecimento irregular do povoado podem solicitar inscrição no ‘Tarifa Social’, programa da companhia que oferece desconto de até 50% na conta mensal de água (clique aqui e saiba mais). Além disso, esses usuários também estão aptos a requisitar condições especiais de preço e pagamento na compra de uma ligação nova de água ou religação.

“Até agora, 93% das solicitações de ligações novas se enquadraram no benefício da ligação baixa renda, em que a Deso fornece ao usuário o valor do serviço bem reduzido, aproximadamente de 80% mais barato e com pagamento em até seis parcelas na própria fatura. O intuito é fornecer acesso facilitado à água potável e manter essas pessoas regulares junto à Deso”, ressaltou ele.

Ajude

A população pode denunciar suspeitas de ligações irregulares de água à Deso, sem a necessidade de se identificar. É possível falar com a corporação por meio do número telefônico temporário (79) 3142-1095, e dos canais digitais Agência Virtual e WhatsApp (79 3142-3000). As denúncias também podem ser feitas nos postos presenciais de atendimento da empresa, espalhadas pelo estado (confira mais detalhes sobre as agências clicando aqui).

Foto: Ascom Deso