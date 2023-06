Detran, CPtran e SMTT realizam abordagem conjunta no Arraiá do Povo levando informações sobre a Lei Seca

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran-SE), juntamente com a Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTRan) e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), marcou presença nos arredores da Praça de Eventos da Orla da Atalaia, onde se realiza o Arraiá do Povo. A ação ocorreu por meio de uma blitz, que levou informações sobre a Lei Seca. O intuito foi explicar aos condutores os perigos em dirigir após ingerir bebidas alcoólicas, bem como suas consequências.

A CPTRan se fez presente com o sargento e coordenador da Escola de Trânsito, Thiago Damasceno, que prestou todo o apoio nessa ação conjunta entre os órgãos. “Nosso objetivo é reunir parceiros para levarmos uma ação que conscientize o condutor a curtir seu forró, mas que, se beber, não dirija. Álcool e direção não combinam”, afirma.

Vale ressaltar que, em 2008, foi publicada a norma que passou a ser conhecida como ‘Lei Seca’. O mecanismo adotou a tolerância zero ao álcool na direção e criminalizou a infração de dirigir embriagado, com pena de 3 a 6 meses de prisão.

Segundo a diarista Maria José, presente no Arraiá do Povo e apaixonada por forró, a prevenção é a melhor forma de evitar acidentes. “Se for beber, pegue um carro de aplicativo e saia de casa com a tranquilidade de que irá voltar”, afirma.

O Detran-SE estará acompanhando as pautas dos órgãos, por meio da Assessoria de Comunicação (Ascom). Para tanto, seguirá um cronograma técnico na produção de informações para os condutores no período junino, no qual o consumo de álcool aumenta consideravelmente em função das festividades.

