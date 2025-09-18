Detran abre Semana Nacional do Trânsito com ações de conscientização

Para fortalecer e intensificar as ações de educação e conscientização para evitar sinistros graves e mortes no trânsito, o Detran/SE deu início às ações da Semana Nacional do Trânsito (SNT) em Sergipe. A abertura da SNT, que integra as ações desenvolvidas pelos órgãos federais, estaduais e municipais de trânsito, aconteceu nesta quinta-feira, 18, na sede do Detran/SE.

Logo no início da manhã, foi realizado um comando educativo de trânsito em frente ao Sest/Senat, seguido de um cortejo até o Detran/SE, na avenida Tancredo Neves, onde aconteceu a solenidade oficial. A ação marcou simbolicamente o início das atividades da SNR, que busca envolver a população na construção de um trânsito mais seguro.

De acordo com a diretora-presidente do Detran/SE, Naleide de Andrade, a SNT é um momento de reflexão acerca do que já foi feito e do que ainda é necessário se fazer para que a sociedade tenha um trânsito mais seguro. “É um momento em que chamamos a atenção da sociedade sobre a participação de cada um na construção de um trânsito seguro. Não adianta somente atribuir a culpa, pois a gente precisa chamar a atenção de todos para o nosso bem maior, que é a vida”, enfatizou.

Segundo a coordenadora de educação para o trânsito do Detran/SE, Ticiane Costa, a SNT representa também a intensificação das campanhas de conscientização acerca da necessidade da mudança de comportamento para evitar mortes no trânsito. “Estamos intensificando as nossas campanhas de conscientização com o objetivo de mudança de comportamento e para o estabelecimento de boas práticas no trânsito. Não basta apenas o poder público fazer a sua parte, pois é preciso também a participação de toda a sociedade”, ressaltou.

Para o sargento Tiago Damasceno, representante da Polícia Militar, a SNT representa a união de esforços entre instituições federais, estaduais e municipais visando a conscientização para o trânsito seguro. “A gente trouxe aqui informações educativas destacando que as principais causas de sinistros de trânsito são o uso do celular e a embriaguez. Também destacamos a importância do uso do cinto de segurança. É uma semana de conscientização, entretanto não estamos restritos ao Maio Amarelo e à SNT, pois são ações que acontecem durante todo o ano”, destacou.

Conforme o sargento do Corpo de Bombeiros, Miguel Figueiredo, a integração entre as instituições é essencial. “Em ocorrências graves, atuamos com resgates às vítimas, inclusive presas às ferragens. Então, sabemos a importância deste trabalho de conscientização sobre a importância da direção defensiva, da direção consciente. Este trabalho conjunto é de fundamental importância para reduzir a quantidade de sinistros de trânsito e aumentar a quantidade de vidas preservadas”, avaliou.

O diretor do Sest/Senat, Gerson Junior, ressaltou a importância da integração entre instituições no trabalho de conscientização da população para um trânsito mais seguro. “Todos os anos fazemos esse encontro para discutir um tema de interesse comum que é a segurança viária. Então estamos aqui reforçando a importância de se manter a calma e ter diligência para diminuirmos os índices de sinistros e para tornarmos o trânsito mais humano e menos violento”, reiterou.

Medalha Antônio Siqueira

A cerimônia contou ainda com a entrega da Medalha Antônio Siqueira, honraria instituída pelo Detran/SE para reconhecer pessoas e instituições que contribuem de forma significativa para a melhoria do trânsito e da mobilidade em Sergipe. A medalha leva o nome do engenheiro Antônio Siqueira, referência na história da segurança viária do estado, e simboliza o compromisso da autarquia em valorizar aqueles que atuam em prol de um trânsito mais seguro e humano.

O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, foi um dos homenageados. Ele agradeceu o reconhecimento e dedicou a medalha a todos os servidores que atuam diariamente na melhoria das rodovias sergipanas. “Recebo esta homenagem com imensa gratidão e a certeza de que ela representa não uma conquista individual, mas o esforço coletivo de toda a equipe do DER/SE. Esta medalha nos inspira a continuar trabalhando incansavelmente por uma infraestrutura que sirva às pessoas e, acima de tudo, que proteja vidas. O nosso compromisso, da nossa diretoria de Trânsito, em alinhamento com o Detran e as demais forças de segurança, é seguir avançando para que Sergipe seja referência em segurança viária”, declarou.

Semana Nacional

A Semana Nacional de Trânsito é uma campanha anual instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), realizada entre os dias 18 e 25 de setembro em todo o país. Em Sergipe, diversas ações educativas e campanhas de conscientização estão previstas ao longo da semana tanto na capital e Grande Aracaju, quanto no interior do estado.

Foto: Jorge Henrique/SSP