DHPP CONCLUI INQUÉRITO E PRENDE SUSPEITO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER DE ‘FLANELINHA’

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu as investigações sobre o homicídio do trabalhador informal do tipo ‘flanelinha’ Jônatas da Cruz Souza, de 25 anos, no ano passado. Jônatas foi encontrado carbonizado dentro de um carrinho de supermercado em um matagal na Avenida Delmiro Gouveia, em Aracaju.

O crime, ocorrido em abril de 2024, resultou no indiciamento do suspeito por homicídio duplamente qualificado, destruição e ocultação de cadáver. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na manhã desta quinta-feira, 6, na capital,

O inquérito apontou que o homicídio foi motivado por uma discussão relacionada ao consumo de drogas e executado com extrema violência. A vítima foi golpeada no pescoço com uma arma branca. Após o crime, o autor tentou ocultar o corpo, incendiando-o e transportando-o para um matagal. O inquérito policial foi enviado à Justiça, que determinou a prisão preventiva do suspeito, cumprida hoje.

