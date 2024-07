DHPP CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA INVESTIGADO PELA MORTE DE AMIGO NA ANTIGA INVASÃO DAS MANGABEIRAS

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem foragido da justiça sergipana.

Ele é investigado pelo homicídio de um amigo, no ano de 2020, na antiga Invasão das Mangabeiras, no Conjunto 17 de Março, bairro Santa Maria. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira, 24.

Na data do crime, a vítima – de 47 anos – estava bebendo em comemoração ao aniversário do próprio investigado, quando houve um desentendimento, e a vítima passou a ser agredida até a morte com várias pauladas na cabeça.

Na investigação, o suspeito da autoria do crime foi identificado, de 24 anos, teve a prisão preventiva decretada. Ele estava foragido desde então.

Por ocasião da prisão, foi verificado que o investigado também possuía mandado de prisão em aberto pela prática de tentativa de homicídio contra outro homem, de 53 anos, que sobreviveu após ser esfaqueado no pescoço, fato ocorrido também no ano de 2020 e na mesma localidade – Invasão das Mangabeiras.

Na época dos fatos, o investigado era bastante temido, pois fazia ameaças de que iria matar “todos os velhos e bêbados da comunidade”, conforme apurado na investigação do DHPP.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP