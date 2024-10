DHPP CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA INVESTIGADO POR HOMICÍDIO OCORRIDO NO CONJUNTO 17 DE MARÇO

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), cumpriu mandado de prisão nesta terça-feira, 15, contra o indivíduo conhecido como “Gangster”, de 28 anos. Ele é investigado pelo homicídio qualificado de um jovem de 19 anos, cuja morte ocorreu no dia 18 de agosto deste ano, no conjunto 17 de Março, situado bairro Santa Maria, nesta Capital.

Na ocasião, a vítima estava na esquina de uma praça, quando o suspeito se aproximou de moto cobrando o pagamento de dívida relacionada à venda de drogas e, na sequência, efetuou vários disparos de arma de fogo contra o jovem, que faleceu no local.

Decretada a prisão pelo Juízo da 8ª Vara Criminal, o suspeito foi localizado e preso por policiais do DHPP, enquanto trabalhava como pedreiro num canteiro de obras na Estrada do Luzia, em Aracaju.

As investigações realizadas pelas equipes policiais apontam que o suspeito figura também como investigado em outros dois crimes de homicídio tentado.

É importante lembrar que a Polícia Civil conta com o apoio da sociedade e qualquer informação sobre crimes e indivíduos procurados pela Justiça pode ser encaminhada através do Disque- Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP