DHPP cumpre mandado de prisão preventiva contra investigado por duplo homicídio

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu mandado de prisão preventiva contra um dos envolvidos no crime que vitimou duas pessoas, no dia 02 de dezembro de 2023, no Jardim Centenário, zona norte da capital. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira, 30.

Segundo as investigações, as vítimas chegaram de carro na localidade e, assim que desembarcaram, foram atingidas por disparos de arma de fogo, que culminaram com o óbito.

As investigações indicaram que o crime estaria relacionado à disputa por área do tráfico de drogas, e que a rotina das vítimas teria sido monitorada pelos envolvidos, facilitando a execução.

Diante disso, o DHPP representou pela prisão temporária dos suspeitos. Após conclusão das investigações, os indiciou e representou pela prisão preventiva. Um dos envolvidos foi preso e se encontra à disposição da Justiça. O outro está foragido, e a equipe do DHPP continuam empreendendo diligências com o intuito de capturá-lo.

Fonte SSP