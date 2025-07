DHPP divulga imagem do investigado como autor do homicídio no Bugio, em Aracaju

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta quarta-feira (2), a imagem de Igor Vinícius Santos Rocha Guimarães, conhecido como “Igão”, apontado como autor de um homicídio ocorrido na noite de 27 de fevereiro de 2025, no bairro Bugio, em Aracaju.

Segundo as apurações, o crime foi motivado por um desentendimento entre Igor e a vítima, depois que ela se recusou a emprestar uma balança de precisão e enviou áudios com xingamentos e ofensas. Inconformado com a situação, o investigado teria planejado o homicídio, que foi praticado com o auxílio de um adolescente, responsável por atrair a vítima ao local da morte.

A vítima foi executada com disparos de arma de fogo e teve o corpo jogado no Rio Sal. Com o avanço das investigações, o caso foi completamente elucidado e todos os envolvidos foram identificados. A Justiça já expediu mandado de prisão preventiva contra Igor Vinícius.

A Polícia Civil solicita que informações sobre o paradeiro do suspeito sejam repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP