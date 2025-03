DHPP DIVULGA IMAGENS DAS INVESTIGADAS COMO MANDANTES DO DUPLO HOMICÍDIO NO CONJUNTO JARDIM, EM  SOCORRO

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou as imagens de Decilane Santos Andrade e Márcia Cristina Santos Bispo, ambas investigadas como mandantes do duplo homicídio que vitimou um homem e uma mulher no dia 11 de julho de 2024, no conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. Um homem já havia sido preso por envolvimento no crime, no último dia 25 de fevereiro. As imagens das investigadas que estão foragidas foram divulgadas nesta segunda-feira (10).

De acordo com as investigações, as vítimas haviam acabado de sair de uma audiência no fórum de Nossa Senhora do Socorro, quando foram perseguidas pelos suspeitos até o Conjunto Jardim. Lá, o homem envolvido no crime saiu do veículo em que estava e efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas, que morreram no local.

Diante dos fatos apurados em inquérito policial, o DHPP representou pela prisão dos suspeitos, sendo três prisões temporárias deferidas pelo Poder Judiciário. No dia 25 de fevereiro, o homem foi detido em cumprimento a mandado de prisão temporária na cidade de Maceió (AL), em ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar de Alagoas.

Embora os mandados de prisão contra Decilane Santos Andrade e Márcia Cristina Santos Bispo, suspeitas de serem as mandantes do crime, também tenham sido decretados pelo Poder Judiciário, elas ainda continuam na condição de foragidas da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização e à prisão de ambas as investigadas podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP