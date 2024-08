SSP divulga imagens do suspeito de homicídio em lavanderia de Aracaju

Com o avançar das investigações sobre o homicídio de um homem que ocorreu em uma lavanderia na avenida Gonçalo Rollemberg, em Aracaju, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou imagens que mostram o suspeito do crime antes do homicídio e também durante sua chegada ao estabelecimento comercial. O crime ocorreu no dia 26 de julho, e as imagens foram divulgadas nesta terça-feira, 27.

De acordo com o delegado Tarcísio Tenório, os levantamentos iniciais da Polícia Civil e da Polícia Científica indicaram a dinâmica do crime. “A vítima estava numa lavanderia, quando um homem ingressou no local, rendeu as pessoas que estavam ali e efetuou os disparos que mataram a vítima”, relembrou.

Conforme o delegado, a vítima estava com uma amiga, quando o autor do crime chegou ao local. “O atirador estava com o rosto parcialmente encoberto, mas foi possível visualizá-lo a partir das imagens das câmeras de vigilância. As investigações foram iniciadas no local, e o inquérito policial foi instaurado”, complementou o delegado.

Desde a data do crime, diversas pessoas já foram ouvidas na apuração conduzida pelo DHPP. “A polícia trabalha exaustivamente para esclarecer o fato, autoria e todas as circunstâncias. Também existem diligências sigilosas em andamento que estão sendo realizadas pelo DHPP”, ressaltou o delegado Tarcísio Tenório.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação da autoria do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido. “Para ajudar a polícia a avançar nas investigações”, finalizou o delegado Tarcísio Tenório, reforçando a importância da colaboração da população.

Fonte e foto SSP