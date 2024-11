ESPOSA DE ADVOGADO ASSASSINADO EM ARACAJU E MAIS TRÊS PESSOAS SÃO PRESAS SUSPEITAS DE ENVOLVIMENTO NO CRIME

Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e do Centro de Operações Policiais Especiais cumprem, na manhã desta terça-feira (12), mandados de prisão e de busca e apreensão em residências nas cidades de Aracaju e Laranjeiras.

A operação é parte das investigações sobre o homicídio do advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior, ocorrido em 18 de outubro deste ano. A ação foi coordenada pelo próprio secretário da Segurança Pública, João Eloy, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Operacional (Dipol) e da Polícia Militar de Sergipe.

Foram cumpridos quatro mandados de prisão e mandados de busca domiciliar expedidos pela 5ª Vara Criminal de Aracaju, direcionados a suspeitos envolvidos diretamente no crime. José Lael foi emboscado por indivíduos em uma motocicleta enquanto trafegava no Bairro 13 de Julho, em Aracaju. Durante o ataque, o filho do advogado também foi atingido, mas sobreviveu aos ferimentos.

Quatro pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento na morte do advogado José Lael. Entre os presos, está a esposa dele.

Todos os detidos serão conduzidos para unidades policiais, onde serão ouvidos ao longo do dia. Assim que os depoimentos forem concluídos, a Polícia Civil trará mais detalhes sobre o caso.

A execução dos mandados nas cidades de Laranjeiras e Aracaju reforça o comprometimento das forças de segurança em elucidar o caso e garantir que os responsáveis sejam levados à Justiça, dias depois do crime.

A OAB se pronunciou, por meio de nota, e afirmou que formou uma comissão especial de defesa das Prerrogativas e de direitos humanos para que acompanhe cada fase das investigações.

Com informações e foto da SSP